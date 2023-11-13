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Yarışlar sonunda tüm sporculara katılım madalyası ve katılım sertifikası verildi.

Düzenlenen yarışlara 11 kulüpten 7 ve 8 yaş aralığında 213 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen yarışlarda minik yüzücüler 50metre serbest, sırtüstü, kurbağalama, sırt ayak, serbest ayak, 4x50 serbest bayrak takım, 4 x 50 mix bayrak, 100 metre sırtüstü ve serbest kategorilerinde yarıştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Osmangazi Belediyesi ortaklığında düzenlenen Atatürk’ü anma 7-8 yaş teşvik yarışlarında minik yüzücüler kıyasıya yarıştı. BURSA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Atatürk’ü anma 7-8 yaş yüzme teşvik yarışları Osmangazi Belediyesi Demirtaş Yüzme Havuzunda gerçekleşti.

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