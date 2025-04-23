Denizli Büyükşehir Belediyesi Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitim gören minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hizmete açtığı Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Aktepe, Pelitlibağ, Selçukbey ve Karşıyaka Çocuk Gelişim merkezlerinde düzenlenen programlarda, miniklerin dans ve müzik gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği kutlama programı, hem çocuklar hem aileleri için unutulmaz bir gün oldu.