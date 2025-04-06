Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde bu hafta Akram Khan Topluluğu’nun dans, yansıma ve tiyatroyu harmanladığı gösterisi ve Kuzey Makedonya Ulusal Devlet Balesi ile başlıyor.ANKARA (İGFA) - Klasik müziğin Türkiye’de tanınması ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın (SCA Müzik Vakfı) düzenlediği 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali devam ediyor.

SCA Müzik Vakfı kurucusu Cenap And anısına gerçekleşen muhteşem açılış konseriyle, Türkiye sanat gündemine oturan festivalin ikinci haftasında da dünyaca ünlü dans ve müzik toplulukları performanslarını sergileyecek.

Modern dansın dünyaca ünlü ustaları Başkent Ankara’da buluşuyor

Haftanın ilk gösterisi; dünyanın en saygın dans gruplarından Akram Khan Company ve Balkanların en önemli devlet topluluklarından R. N. Macedonian National Ballet tarafından 7 Nisan Pazartesi akşamı TED ATA Sahne’de gerçekleştirilecek.

Modern dansın başta İngiltere olmak üzere tüm dünyadaki en önemli koreograflarından ve hikaye anlatıcılarından biri olarak kabul edilen Akram Khan’ın kurucusu olduğu Akram Khan Company’nin dans, teknoloji, yansıtma ve tiyatroyu harmanlayan yenilikçi yaklaşımıyla Chotto Desh (Küçük Vatan) eserini sergileyecek. İngiltere’den Bangladeş’e uzanan güçlü öyküsü ile bu müthiş eser başta tüm dans severler olmak üzere özellikle de 8-16 yaş arası çocuklar ve ailelerine büyülü dakikalar yaşatacak.

Gösterinin ikinci yarısında ise tanınmış Türk koreograf Can Arslan’ın engeller ile yüzleşildiğinde ortaya çıkan derin büyümeyi fark etmekle ilgili yeni eseri Stony Road’un (Taşlı Yol) dünyada ilk kez sahnelenecek. Gösteride Kuzey Makedonya Ulusal Devlet Balesi yer alacak.

7 Nisan Pazartesi- Akram Khan Company & R. N. Macedonian National Ballet / TED ATA Sahne – saat 20.00 11 Nisan Cuma- Woman by Aaron Vivancos, Flamenko / MEB Şura Salonu – saat 20.00 12 Nisan Cumartesi- Devingen, Dünya Müziği / CSO Ada Ankara Tarihi Salon-saat 20.00