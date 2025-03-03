Bursa'nın Mudanya ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının buluşma, toplantı ve eğitim faaliyetlerini yöneteceği Mudanya Belediyesi Dernekler Yerleşkesi törenle açıldı. Öğretmenler Lokali ve Emekli Evi'nin de yer alacağı yerleşkede Halk Akademisi de kurulacak.BURSA (İGFA) - Mudanya'da uzun süredir atıl durumda olan İlçe Stadyumu arkasındaki bina kapsamlı bir dönüşümle Mudanya Belediyesi Dernekler Yerleşkesi olarak yeniden hayat buldu.

Mudanya Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek daha etkin ve sürdürülebilir projelere imza atılmasını sağlamak amacıyla projelendirilen Dernekler Yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Görkem Kaya, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, belediye meclis üyeleri ve STK yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 2 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen yerleşkenin kent yaşamına ve sosyal dayanışmaya önemli katkılar sağlayacağını söyledi. İlçedeki sivil toplumun önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade ederek sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yapan Başkan Dalgıç, uzun süredir kendi çabalarıyla faaliyet gösteren dernekleri tek çatıda toplama amacı taşıdıkları bu yerleşke ile sivil toplum kuruluşlarının güçlerini birleştirecek çalışmalara imza atmasına olanak sağlayacaklarını söyledi.

Söz konusu yerleşkenin Mudanya'da yokluğu uzun zamandır eleştirilen emekliler ve öğretmenler için de bir buluşma noktası olacağını ifade eden Başkan Dalgıç, Halk Evleri modelini örnek aldıkları Halk Akademisi'nin de burada kurulacağını, birlikte üretip, birlikte büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Mudanya’da dayanışmanın yeni adresi Dernekler Yerleşkesi’ni halkımızın geniş katılımıyla açtık. Sivil toplum kuruluşlarımız bu çatı altında bir araya gelip ortak akıl üretecek.Halk Evleri modelini örnek aldığımız Halk Akademisi burada kurulacak.Emekli ve öğretmenlerimiz için… pic.twitter.com/uEn0IlZHcJ— Deniz Dalgıç (@denizdalgic) March 3, 2025

Katılımcı protokol ise yerleşkenin hizmete sunulmasında emeği geçen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve ekibine teşekkür etti. Konuşmalar sonrasında kurdele kesimi yapılan yerleşkedeki ofisler ziyaret edildi.