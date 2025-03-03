Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde bulunan 1 No’lu Hizmet binasının yıkımına başladı. Yıkımı gerçekleştirecek yüklenici firmanın 7 Mart’ta çalışmalara başlaması planlanıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de bulunan, 2014 yılında İl Özel İdare’nin kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen 1 No’lu Hizmet Binası, deprem performansının olumsuz olması nedeni ile yıkılıyor. 2 etap halinde yıkılacak olan 1 No’lu Hizmet Binası’nın yıkım çalışmaları kapsamında belirli yollar trafiğe kapatılacak.

İki Etap Şeklinde Yıkım Yapılacak

Yıkımı gerçekleştirecek yüklenici firmanın 7 Mart’ta çalışmalara başlaması planlanıyor. Yıkım süreci boyunca Menteşe’de trafik düzenlemesi yapılacak. Birinci etap kapsamında Kurşunlu Caddesi’nde belirlenen yollar trafiğe kapatılacak. Yıkımın ilk aşaması tamamlandıktan sonra ikinci etap başlayacak ve bu süreçte de Kurşunlu Caddesi’nin bir bölümü araç trafiğine kapalı olacak. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kapatılan yollar yeniden trafiğe açılacak.

Seher Gülesen: “Esnafa Faydası Olacağını Düşünüyorum”

Esnaf Seher Gülesen, “Uzun zamandır boş ve ölü bir alan burası. Biran önce yıkılıp yeni projenin hayata geçirilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi’nden ekipler gelerek bize yeni yapılacak proje ve yıkım ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yeni yapılacak proje ile daha güzel olacak gibi görünüyor. Esnafa faydası olacağını düşünüyorum. Kazasız belasız çalışmalar biter inşallah” dedi.

Esnaf Mustafa Köse: “Yıkılması Doğru Bir Karar”

Esnaf Mustafa Köse, “20 yıldır burada çiçekçilik yapıyorum. Binanın depreme dayanıklı olmadığına dair bir rapor var. Bunun neticesinde yıkılması doğru bir karar. Yeni yapılacak proje kapsamında alt katında bir otopark olmasını istiyoruz. Çarşının canlı kalması için dükkanlar olmasını isterim. Kısa sürede tamamlanması bizler için çok önemli” diye konuştu.

Egemen Yavuz: “Başkanımız Ahmet Aras öncülüğünde şehrimize değer katan projeler için çalışıyoruz ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İnşaat Mühendisi Egemen Yavuz, “Menteşe ilçesinde bulunan depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 1 No’lu Hizmet Binası’nın yıkım kararı alındı. Yapı 2 farklı bloktan oluşmaktadır. Birinci bloğumuz 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahiptir. İkinci bloğumuz 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip. 17.02.2025 tarihinde yıkım ruhsatı düzenlenmiş olup ardından yıkım ve söküm işlemlerine başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras öncülüğünde şehrimize değer katan proje çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkan Aras: “Güvenli ve Modern Bir Muğla İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğlamızın güvenliği ve geleceği için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Belediyemize devredilen ve uzun yıllardır hizmet veren 1 No’lu Hizmet Binamızın yıkım sürecini başlatıyoruz. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, binanın deprem performansının olumsuz olduğu tespit edilmiş ve halkımızın güvenliğini sağlamak adına bu karar alınmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve süreç titizlikle yürütülecektir.Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin gelişimi ve halkımızın güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun projeyi hayata geçirerek Muğlalıhemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.Güvenli ve modern bir Muğla için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.