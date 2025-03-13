Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gıda üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 4 bin 492 kilogram çeşitli hayvansal gıda ürünü incelendi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 4 bin 492 kilogram çeşitli hayvan eti, deniz mahsulü ve et katkılıürünü denetledi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri,sorumluluk alanlarında bugüne kadar 3 bin 120 üretim ve satış yapan iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sağlıksız koşullarda taşınan, üretilen ve satışı yapılan 750 kilogram kanatlı hayvan eti, bin 549 kilogram küçük ve büyükbaş hayvan eti, 250 kilogram sakatat, 405 kilogram deniz ürünü(karides, midye, balık), 500 adet et katkılıürün(lahmacun) ve 300 kilogram süt ürünü(peynir) imha edildi.

2 BİN 997 ÜRÜN SATIŞTAN MEN EDİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri,denetimlerde 38 işletme ve şahıs hakkında idari para cezası uyguladı. Ayrıca Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen 2 bin 997 ürün satıştan men edildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızda vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz.Sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim, en temel insan haklarından biridir.Denetimleri yalnızca bir yaptırım olarak değil, halkımızın sağlığını koruma sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Halkımızın güvenle alışveriş yapabilmesi, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması içinil genelinde denetimlerimiziaralıksız sürdüreceğiz.” dedi.