Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturmak için Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli yerleşkesinde kayıt için gelen öğrenciler ve ailelerine yönelik düzenlenen Narko Nokta Projesi çerçevesinde 24 vatandaşa uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara UYUMA Projesi hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Eğitim verilen gruplara ’UYUMA’ uygulaması hakkında bilgi verilirken, www.narkotikpolisianne.com adresinin de tanıtımı yapıldı.