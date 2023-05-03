Merkezden uzak mahallelerinin eksiklerinin giderilmesi için büyük küçük demeden projeleri gerçekleştiren ekipler, Derebaşı Mahallesi’nde mülkiyeti Nazilli Belediyesi’ne ait düğün salonu, muhtarlık binası ve köy kahvesinin bulunduğu alanda ön çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde söz konusu alandaki su arıklarına büz döşenerek yaya ve araç geçişine güvenli hale getirildi.



Taş kaplama çalışmaları öncesinde ön hazırlıkların yapıldığını kaydeden Derebaşı Mahalle Muhtarı Mesut Tuncel; “Bu noktada hem düğün salonumuz hem de köy kahvemiz var. Muhtarlık binamız da bu alanda. Mahallemizdeki herkes hemen hemen her gün bu yolu kullanır. Başkanımıza talebimizi ilettik. Kendisinden Allah razı olsun bizleri kırmadı, ekiplerini gönderdi. İnşallah en kısa zamanda yolumuz da yapılacak. Bu yolumuzun yanı sıra yine mahallemizde bulunan ve oldukça riskli diğer bir yolumuz da yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.