14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala iller bazında gerçekleştirilen son milletvekilliği anketinin sonuçlarına ulaşıldı.

Diken adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilerde, kentlerdeki toplam seçmen sayısı, ilk defa oy kullanacakların sayısı ve bunun toplam seçmen sayısına oranı gibi verilere de yer verildi.

Çalışmada ayrıca ‘Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) oy verme potansiyeli yüksek demografik gruplar’ ve ‘CHP’nin ulaşabileceği tavan oy oranı’ notuyla hedef de belirlendi.

CHP’yi AK Parti takip etti

Anket sonuçlarında yer alan verilerde, 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Aydın'da CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 4 milletvekili gönderdiği belirtildi.

Dağılımda CHP’yi AKP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkartarak takip etti.

Bu tabloya göre, 28. dönemde Aydın'da dağılım CHP 4, AKP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili olarak sonuçlandı.

Ayrıca, Aydın'da ankete katılan vatandaşların yüzde 36,7'sinin oyunu alan CHP’nin tavan oy oranı yüzde 40,56 olarak belirtildi.

Anket sonucu şu şekilde;

CHP: 36,7/40,56

AKP: 26,8

İYİ Parti: 17,6

HDP: 7,7

MHP: 6,0

Saadet: 0,7

Diğer: 4,6