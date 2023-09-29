2023-2024 sezonuna 15 Ekim Pazar günü Nazilli kapalı Spor Salonu’nda oynayacağı Göcekspor karşılaşması ile merhaba diyecek olan takım yoğun geçen antrenman programlarında kuvvet ve dayanıklılık başta olmak üzere taktiksel çalışmalar ile hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarı ile voleybol camiasında adından sıkça söz ettiren Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı yeni sezonda Takım Baş Antrenörü Süleyman Bozkan gözetiminde oluşturulan yeni kadrosu ile Nazillili voleybol severleri heyecanlı bir yıl yaşatacak.

"Başta Nazilli Belediye Başkanımız ve Nazillili voleybol severlerin destekleri ile geçtiğimiz sezon çok güzel işlere imza attık" diyen Voleybol Takımı Şube Sorumlusu Türkay Koşar ’’Kendi kategorilerinde başarılı olmuş genç ve istekli arkadaşlarımız ile sezona merhaba diyeceğiz. Bu çerçevede çalışmalarımıza Baş Antrenörümüz Süleyman Bozkan gözetiminde aralıksız devam ediyoruz. Altyapımızda yetişmiş Mustafa Özcan, Ozan Özcan ile geçtiğimiz yıldan Tolga Gündoğan tekrar bizimle olacak. Onların haricinde geçtiğimiz sezonu Erkekler 1. Ligi takımlarından Bigadiç Belediyespor dan geçiren Emre Eroğlu ve pasör çaprazı Aybora Özismim, Konya Büyükşehir Belediyespor Altyapısından yetişen 2004 doğumlu genç oyuncu Recep Kavak, Erkekler 1. Ligi Kocaeli Kağıtspordan Emre Karahan, Aydın Büyükşehir Belediyespor dan İsa Aydoğdu, geçtiğimiz sezon Akkuş takımında forma giyen başarılı libero Baddal Bozbey, Altekma Altyapısından yetişen Alihan Atılgan, 208 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu Muhammed Hanifi Sorgun, 1989 doğumlu pasör Deha Bozkan, daha önceki yıllarda Arkas Spor, Quincy University Hawks USA, İzmir Saint Joseph Takımlarında forma giyen 2003 doğumlu genç oyuncu Emir Çetiner bu sezon bizlerle birlikte olacaklar. Bu çerçevede destekleriniz bizden esirgemeyen Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan beyefendiye teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Kamp dönemi çalışmalarını değerlendiren Baş Antrenör Süleyman Bozkan ’"Geçtiğimiz sezon Nazillili voleybol severler ile çok güzel bir ivme yakaladık. Ama sonunda eksik kalan bir hikayemiz oldu, yenilenen kadromuz ile şimdi daha güçlüyüz. Her oyuncumuz çok değerli ve hepsine güveniyorum. Yeni sezonda taraftarımızın desteğini alarak eksik kalan hikayemizi tamamlamak istiyoruz. Bunun için sezonun ilk karşılaşmasında 15 Ekim Pazar günü oynayacağımız Göcekspor karşılaşmasına tüm spor severleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



