Törende konuşan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, başarılarından dolayı öğrencileri kutlayarak "Çok başarılı öğrencilerimiz var. Nazilli bir eğitim şehri. Aileler ve öğretmenler çok bilgili. Bu da başarı olarak yansıyor. Bugün burada Nazilli’nin köklü okullarından Beşeylül Ortaokulumuzun ödül törenindeyiz. LGS’de alınan başarıyı duyunca çok gururlandım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Öğrencilerimize de yeni eğitim hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Nazilli Beşeylül Ortaokulu Müdürü Hüsamettin Yılmaz ise “Bu başarıda emeği olan herkesi kutlarım. Teşekkürün en büyüğü öğrencilerimize, çok çalıştılar ve bu başarıları elde ettiler. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Şimşek’e teşekkür ederiz. İnşallah bu sene daha büyük başarılar elde ederiz” ifadelerini kullandı.

Sınavda 1 yanlış yapan İhsan Mahir Demir, İzmir Fen Lisesi, 1 yanlış ve 1 boş yapan Arda Erdoğmuş, İzmir Atatürk Anadolu Lisesi ve Hatice Soğukpınar ise Aydın Fen Lisesi’ne gitmeye hak kazandı. Öğrencilere ödül olarak altın hediye edildi. Okul bahçesinde düzenlenen ödül törenine Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, öğrenciler, aileleri ve öğretmenler katıldı.



