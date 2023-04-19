Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği stantta ziyaretçilere, Nazilli’ye özgü zeytin, incir, kestane gibi doğal ürünleri ikram edildi. Ivana Sert, Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu gibi tanınmış isimlerin yanı sıra turizm şirketleri ve ulusal haber kanalları da Nazilli standına yoğun ilgi gösterdi. Kentin simgesi olan ürünleri tedarik etmek isteyen firmalara ise görevli personeller tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Nazilli Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde hazırlanan Mastaura Antik Kenti ve Arpaz Kalesi minyatürleri yerli ve yabancı turistlere hediye edildi.



Özellikle fuar alanına kurulan darp makinesi ile efelerin EMITT’te büyük ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “4 gün süren fuarda 5 bin kişi hatıra olarak temsili Roma dönemi Mastaura sikkesi bastı. Yine binlerce kişi efemiz ile fotoğraf çekildi. Bunun yanı sıra Nazillimizden İstanbul’a getirilen yöresel ürünler ziyaretçilerimize ikram edildi. Şehrimizin tanıtımında büyük katkısı olan bu fuar sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Deprem bölgesinden EMITT’e gelerek stant açan şehirler ise Nazilli Belediyesi görevlileri tarafından ziyaret edilerek Başkan Özcan’ın selamları ile gönderdiği hediyeler takdim edildi.