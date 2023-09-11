Nazilli’de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası nedeniyle açılış etkinlikleri düzenlendi. İstasyon Meydanındaki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kutlama etkinlikleri İbn-i Sina İlkokulu’nda devam etti. Okul Müdürü Sadettin Orhan’ın ev sahipliğinde geçekleştirilen kutlama etkinliklerine Nazilli kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte diğer okulların müdürleri ve öğrencileri katıldı.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası nedeniyle günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, yeni eğitim-öğretim yılının başta Nazilli olmak üzere tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Müdür Şimşek, Nazilli’de 30 bine yakın öğrenci ve 2 bin 448 öğretmen ile birlikte, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını ve sevincini yaşadıklarını ifade ederek: “Geçtiğimiz yıl hazırladığımız projeler ile akademik, kültürel, sportif ve sanatla ilgili alanlarda çok güzel çalışmalar yaptık Nazilli’miz uzun yaşam şehri aynı zamanda bir eğitim şehridir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’te de 23 proje ile eğitimdeki çıtamızı daha da yüklere çıkaracağız. Öğrencilerimiz için hazırladığımız projelerle gerek akademik; gerekse sanatla ilgili, kültürel ve sportif alanlarda ilgi ve yeteneklerini fark edecek ve kendilerini geliştirecekleri imkân ve fırsatlar bulacaklardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünden hareketle en büyük gücümüz sevgili öğretmenlerimizdir. Sevgili öğrencilerimiz; kendinize, milletinize, aydınlık geleceğimize inanın. İlgi duyduğunuz alanları araştırıp, yeteneğiniz olan alanları keşfedin. Biliniz ki sizler memleketimizin umudusunuz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize ve Nazilli’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İbn-i Sina İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik büyük beğeni ile izlendikten sonra toplu hatıra fotoğrafı ve ilk ders zilinin çalması ile etkinlik sona erdi.