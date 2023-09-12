Kaza, Aydın-Denizli Karayolu, İsabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’den Aydın istikametine ilerleyen 35 ANT 985 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonrası yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhabr üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Sedef Aydın(32) hayatını kaybederken, araçta bulunan T.İ.A., K.A., A.B. isimli şahıslar yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.