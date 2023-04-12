Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ederken İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ise gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri çerçevesinde Nazilli’ye geldi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nazilli 1 ve 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Müdür Şenkul, incelemelerde bulundu. İlçede yürütülen sağlık hizmetleri ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Şenkul, çalışmalarından dolayı sağlık personellerine teşekkür etti.



Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nazilli 1 ve 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette İlçe Sağlık Müdürümüzden ilçede yürütülen birinci basamak sağlık hizmetleri, hizmet sunum alanları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürümüz, personellerimiz ile sohbet ederek, özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul'a ziyaretinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Personel Hizmetleri Başkanı Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili eşlik etti” ifadeleri yer aldı.