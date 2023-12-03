Bunlar da ilginizi çekebilir

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı da Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çeşitli yatırım ve projelere ilişkin meclis üyelerine bilgiler vererek sorularını cevaplandırdı.

Nevşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın başkanlığında gerçekleştirilen yılın son toplantısına AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.