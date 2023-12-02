Tahmini Okuma Süresi: dakika

Nurten Çetin, Türk Tarih Kurumunda, Edirne’nin kurtuluşunu ele alan bir konferans gerçekleştirdiErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Türk Tarih Kurumu tarafından, Edirne’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından kurtuluş sürecinin ele alındığı ve Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin’in konuşmacı olduğu “Millî Mücadele’de Edirne” konferansı ve “Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Edirne Sergisi” düzenlendi. Etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da davetli olarak katıldı.

Türk Tarih Kurumu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Konferans öncesinde Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Edirne’nin öneminden bahseden bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı açıklamada, “Edirne’nin kurtuluşu yıl dönümü vesilesiyle Türk Tarih Kurumu’nda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler devam ediyor. Trakya Üniversitesi olarak Edirne’nin kurtuluşu yıl dönümü için yalnızca Edirne’de değil, aynı zamanda Ankara’da da faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ankara’da Edirnelileri bir araya getirmenin ve şehrimizin kurtuluş yıldönümünü kutlamanın oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çok fazla bilinmeyen Edirne fotoğraflarının da bu vesileyle araştırmacıların hizmetine sunulmasını da günün bir armağanı olarak görüyorum. Başta Prof. Dr. Nurten Çetin Hocam olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Prof. Dr. Nurten Çetin “Millî Mücadele’de Edirne” adlı konferansında 1918’de Trakya’daki askeri, siyasi sosyal ve ekonomik durum hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Çetin, arşiv belgeleri ışığında Trakya’da Milli Mücadelenin ilk adımlarından başlayarak yürütülen mücadele, Edirne’nin işgali, işgal altında Edirne ve Edirne’nin kurtuluşu sürecini hakkında bilgi paylaştı.

Konferansın ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Prof. Dr. Nurten Çetin’e hediye takdim ederek, vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Daha sonra 1800’lerin sonundan cumhuriyetin ilk yıllarına Edirne’nin önemli yapıları ve genel görünümünü yansıtan 30 fotoğrafın yer aldığı “Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Edirne Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.