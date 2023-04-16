Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 10.00 sıralarında Alacamescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabia Ö., oğlunun özürlü maaşı olan 3 bin 250 lirayı bankamatikten çektikten sonra evine geldi. Torunlarına bakan Rabia Ö. evine geldiği sırada tartışma sesi duyması üzerine panikle içeriye girdi. Bu sırada çantasını evinin önündeki kanepede bıraktı. Dışarıya çıktığında çantasını göremeyen Rabia Ö. durumu polise bildirdi. Çantanın çalınma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çantasının komşusu tarafından çalındığını iddia eden Rabia Ö.; "Oğluma para gönderecektim. Çantam çalındığı için gönderemeyeceğim. Şimdi parasız kaldım. Bu duruma çok üzülüyorum" dedi.