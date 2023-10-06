Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Nuh Kılıç, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bertan Akyol, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı etkinlik; Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş’in okuduğu dualarla başladı.

Prof. Dr. Bülent Kent’in bizzat öğrencilere çorba dağıtımı yaptığı programda, “Çorba ikramını öğrencilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de öğrenci olduk, sabahları öğrencilerimize böyle bir ikramın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Rabbim hayırlara vesile etsin. ADÜ ailesi olarak birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”dedi.

Çorba ikramı, her hafta Cuma günleri Tıp Fakültesi Kantini önünde devam edecek.