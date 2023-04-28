İlçedeki 18 okulun görev aldığı resim sergileri ve tiyatro oyunları çerçevesinde görev alan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri sergiledikleri tiyatro oyunu ile adeta sahnenin tozunu attırdı. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinliğe Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, ilçedeki okulların müdürleri, öğretmenler, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ve öğrenci velileri katıldı. Tiyatro grubunda görev alan öğretmenler tarafından yazılan ve sahnelenen, yaklaşık bir saat süren ‘hangimiz normaliz’ isimli oyun izleyiciden tam not aldı.





“Hem güldürelim, hem düşündürelim istedik”

Öğretmenler tarafından kurulan tiyatronun ‘hangimiz normaliz’ isimli ilk oyunun; hayata, insana, günümüz gerçekliklerine ve popüler kültüre dokunma için sergilendiğini ifade eden Okul Müdürü Mehmet Aytar, oyunda emeği geçen herkese çok teşekkür etti. Müdür Aytar, sahnede yaptığı kısa bir bilgilendirme ve teşekkür konuşmasında oynayan ve izleyen herkese çok teşekkür ederek: “Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nde okul öğretmenlerimizle birlikte bir tiyatro koreografisi sergiledik. Hayata, insana, günümüz gerçekliklerine, popüler kültüre dokunmaya çalıştık. Bunu yaparken de hem güldürelim hem düşündürelim istedik. İlk oyunumuz olan ‘hangimiz normaliz’ isimli oyunu sizlerle buluşturduk. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Değerli öğretmenlerimize de performansları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.