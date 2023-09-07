

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP İl Başkanı Gökhan Ökten’in Büyükşehir Belediyesini kötüleme çabalarının içinde kendi meclis üyelerini de iftirasına kurban etmesini büyük bir hayret ve şaşkınlıkla izledim.

Gökhan Ökten ne yazık ki Akp'li ve Mhp'li meclis üyelerine de iftira etmiş, iftira edilmesine de sessiz kalmıştır.

Kendi meclis üyelerine güvenmiyor musun sayın başkan?

Buradan Akp ve Mhp'nin meclis üyelerine sesleniyorum. Bu iftiralar karşısında sessiz kalmanız, hem kendi il başkanınız tarafından ayaklar altına alınmış olan onurunuz ve saygınlığınız, hem de çöpe atılmış emeğiniz alın teriniz demek olacaktır!

Sessiz kalmanız artık ne yazık ki mümkün değildir, çıkın evvela kendiniz sorun emeklerinizin hesabını!

Gökhan Ökten siyasi hırslarına sizleri kurban etmeye çalışmıştır, emeklerinizi çalmıştır.

Size edilen iftiralara sessiz kalmakla kalmamış, iftira kampanyasının ortağı olmuştur! Emeğinize sahip çıkın!!!"