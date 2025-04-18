Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programının tanıtım lansmanı İstanbul'da yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Güngören’deki 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu’nda, Türkiye genelinde çocuk sağlığını güçlendirmeyi hedefleyen “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programı tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, iki bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sağlıklı birey ve toplum için çalıştıklarını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde beceri odaklı bir anlayış benimsediklerini, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile akıl ve ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştireceklerini söyledi. Öğretmenlere teşekkür eden Bakan Tekin, programın başarısının onların desteğiyle mümkün olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kema Memişoğlu ise, koruyucu sağlığa odaklandıklarını ifade ederek, “Bugün sağlığı yönetiyoruz, öğretmenler ise geleceğin sağlığını inşa ediyor. Sağlıklı bir toplum için bilinçli bireyler hedefliyoruz” dedi.

Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül ise lisanslı öğrenci sayısını 2 binden 751 bine çıkardıklarını, hedefin 1 milyon olduğunu kaydetti.

Etkinlikte öğrenciler, aile hekimliği uygulamalarını deneyimleyip 112 Acil ve UMKE araçlarını tanıdı; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında bilgilendirildi. Çocuklara "sağlık elçisi" rozetleri ve görev kartları verildi.



Bakanlar Memişoğlu ve Tekin, programın ardından okul bahçesinde kurulan "Aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE" tanıtım istasyonlarını gezdi.

Okulları sağlıklı yaşam merkezlerine dönüştürmeyi ve sağlık okuryazarlığını artırmayı amaçlayan proje kapsamıdan öğrenciler, “sağlık elçisi” olarak aldıkları bilgiyi çevrelerine yayması hedefleniyor.