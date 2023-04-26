Bugün sabahın erken saatlerinde CHP'liler tarafından asıldığı öğrenilen olaylı afiş, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla kaldırılıyor.

AK Parti'nin Aydın'ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nın olduğu bina, sabah saatlerinden itibaren gündem oldu. CHP tarafından İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın yan cephesine asılan afiş, gerilime neden oldu. Yapılan araştırmada binanın yan cephesinin bir kiracı tarafından CHP'ye kiralandığı öğrenildi. AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten konuyla ilgili açıklama yaparak olayı kınadığını açıkladı. CHP ise sözleşme yaptıklarını söyleyerek afişin kaldırılmasına engel olmuştu.

Konu, İl Seçim Kurulu'na aktarılmasının ardından birkaç saat içinde Yüksek Seçim Kurulu'ndan afişin kaldırılması kararı çıktı. Olaylı afiş, CHP'liler tarafından bir vinç yardımıyla olduğu yerden kaldırılıyor.

AK Parti'nin Aydın'ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan binasına asılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişi, günün erken saatlerinden itibaren görenleri şaşkına uğrattı.