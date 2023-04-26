İYİ Parti Aydın 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, 14 Mayıs seçimleri öncesindeki çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Ertürk, bugün Efeler İlçesi’ndeydi. Aydın Barosu’nun yanı sıra Ayakkabıcılar Çarşısı, Sarraflar ve Sobacılar Çarşısı esnafları ile bir araya geldi. Ahmet Ertürk’e İYİ Parti Aydın 1. Sıra Milletvekili Adayı Ömer Karakaş, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner ve Yönetim Kurulu eşlik etti.

Baro Başkanı ile fikir alışverişinde bulundu

İYİ Parti Aydın Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, ziyaretlerine bugün Aydın Barosu ile start verdi. Aydın Barosu binasında Başkan Anıl Yetişkin ile bir araya gelen Ahmet Ertürk, milletvekilliği çalışmaları hakkında bilgi verdiği görüşmede ayrıca Başkan Yetişkin ile Baro’nun sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Anıl Yetişkin, Ertürk’e ziyaretinden dolayı teşekkür edip seçimlerde başarılar diledi.

Esnafların sorunlarını dinledi

Ahmet Ertürk ziyaretlerine Ayakkabıcılar Çarşısı, Sarraflar ve Sobacılar Çarşısı ile devam etti. Esnafların yoğun ilgisiyle karşılanan Ertürk, sorunlarını ve taleplerini dinleyerek bu konulardaki çözüm önerilerini anlattı.

Samimi bir ortamda devam eden diyaloglarda esnaflar çoğunlukla ekonomik darboğazdan yakındı. Alım gücünün düşmesinden dert yanan esnaf, bunun neden olduğu iş azlığını dile getirdi. Elektrik faturalarının ve kira stopajlarının bellerini büktüğünü söyledi. Ahmet Ertürk, esnafın bu durumuyla ilgili olarak “Esnaf dişini sıkmış, 14 Mayıs’ı bekliyor” yorumunda bulundu.

Ahmet Ertürk, “İnşallah 15 Mayıs’ta bu sorunların hepsini çözmek için işimizin başına geçeceğiz” dedi.

Şantiye çalışanlarıyla bir araya geldi

Ahmet Ertürk, son olarak Efeler Belediyesi’nin Tepecik’te bulunan şantiyesine ziyaret gerçekleştirdi. Öncelikli olarak çalışanların sorunlarının konuşulduğu ziyarette, Ertürk bunlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verip şantiyeden ayrıldı.

Haber: Ebru Paksoy