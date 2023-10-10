Havuz Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Başkan Sandal’ın yanı sıra İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve bine yakın ilçe sakini katıldı. Gençlerin korosu ile renklenen gecede davetliler canlı müzik eşliğinde hoşça vakit geçirdi.



HER ZAMAN OMUZ OMUZA OLACAĞIZ

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden birleşerek, büyüyerek dayanışmamızı artırarak gençlerimiz ve geleceğimiz için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Dostluk, barış ve kardeşlik her zaman önceliğimiz olacak. Bu kadim kültürün evlatları olarak biliyoruz ki; kimse bizi birbirimize düşüremez. Biz bu coğrafyada ezilenler, hor görülenler olarak tuzağa düşmeyeceğiz. Toplumu etnik, dini, siyasi kimliklere bölmek; egemen güçlerin işidir ve bizim menfaatimize değildir. Biz aynı sofranın insanları olarak bu sınıfsal mücadele etrafında bir arada olmak zorundayız. Üzerimize düşeni korkmadan, cesurca yapmak, birlik, beraberlik içinde olmak zorundayız. Biz her zaman ezilenden, hor görülenden, okula gidemeyen çocuğun ihtiyaçlarını çözmekten yanayız. Bu her zaman da böyle olacak. Birlik ve beraberlik içinde gençlerimiz için her zaman omuz omuza olmaya, çocuklarımızı desteklemeye ve dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz. Ayrıca verdiğim düğün salonu ve kültür merkezi sözümü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. ‘Birileri yıkar, birileri yapar’ demiştik. 3-4 ay içinde Yamanlar’da projeyi bitirip, sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.



BAŞKAN SANDAL’A TEŞEKKÜR

İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt ise, “Yamanlar Mahallemize ve bize desteklerinden dolayı Başkanımız Serdar Sandal’a ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.