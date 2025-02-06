Ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras her yıl ayrı konseptlerde düzenlediği doğum gününü önceki akşam Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea’de sanat, iş, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla düğün temasıyla kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Günlerdir sosyal medyada dönen “Özgür Aras evleniyor!” efsanesinin ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın evlilik değil doğum günü konsepti olduğu ortaya çıktı.

Tüm konukların 70’ler, 80’ler, 90‘lar konseptinde giyinip düğüne gider gibi hazırlanıp geldiği doğum günü partisi renkli anlara sahne oldu. DJ Melih Jön’ün müzikleriyle eğlenen konuklar arasında İrem Derici, Berkay, Yonca Evcimik, Aleyna Tilki, Deniz Seki, Atiye, Armağan Çağlayan, Burcu Kıratlı, Pınar Soykan, Mela Bedel, Gökçe Kırgız, Yılmaz Taner, Aylin çetin Kaya, Gökçen & Murat Aşık, Gurur Aydağan, Şahnaz Çakıralp gibi isimler yer aldı.

İrem ve Melih gece’ye damga vurdu İrem Derici beyaz bir mini gelinlikle katılırken yakın zamanda aşk yaşadıklarını söylediği DJ Melih Jön bembeyaz bir smokinle geceye katılırken tüm sosyal medyada “Evlilik provası yapıyorlar, çok yakışmışlar” yorumları aldı.

Yoncimik duvaklı… Yonca Evcimik geceye beyaz tüylü uzun bir duvakla katıldı. 1994 yılında evlenen ve 1997 yılında boşanan Evcimik şu an hayatında kimse olmadığını söyledi.

Özgür Aras doğum günü ile ilgili “Anı biriktirmek istiyorum, hayalime ortak olan yanımda olan herkese teşekkür ediyorum”diye konuştu.