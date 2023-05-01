AK Parti 28. Dönem Aydın Milletvekili Adayı Ömer Özmen, Aydın’ın Söke İlçesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Adayı Ömer Özmen; AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, AK Parti Söke Seçim Koordinasyon Başkanı Turay Kavkacı, AK Parti Söke Gençlik Kolları Başkanı Engin Ağaoğlu ile birlikte AK Parti Söke İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Özmen, Millet İttifakı’nın amacının vatana hizmet olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Seçime 13 gün kaldı. Son süreçte zafere ulaşmanın önemini kendimizde gözlemleyebiliyoruz. Biz önümüzdeki süreçte terör uzantılarının söz sahibi olacağı bir yönetim istemiyoruz. Biz önümüzdeki süreçte 15 Temmuz’da başaramayanların bu sefer başarmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz ülkemizin ekonomisini IMF’ye, dış politikasını Amerika’ya teslim etmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Mavi vatanımızı ortadan kaldırmak isteyenlere, yine terör koridorunu dağıtan ordumuzu Suriye’den Kuzey Irak’tan çekmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.”

Ardından esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Özmen, 1 Mayıs İşçi ve Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı ve esnaf vatandaşlara isteklerinin olup olmadığını sordu. Depremzede bir vatandaş ise talebini şöyle iletti: ‘Ben depremzedeyim, eşim ve çocuklarım ile birlikte Malatya’dan geldik. Burada hayırsever bir kişinin evinde kalıyoruz, sağ bacağımdan yüzde 50 engelim var. Devlet memuruyum, tayinimin Nazilli İlçesi’ne aldırılmasını talep ediyorum’ demesi üzerine Özmen, bu talebi en kısa sürede gerçekleştirmek için çalışma başlatacağını dile getirdi.

Özmen, ziyaretleri esnasında ise bir fırın işletmecisinin simit ikramını geri çevirmedi. Özmen günün geri kalan kısmında, Söke İlçe Garajı ve Söke’nin bazı mahallelerinde program ziyaretlerini gerçekleştirdi.