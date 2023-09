Aydın’ın doğasının korunması adına önemli projeler gerçekleştiren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), nesli tükenme altında olan kum zambaklarının korunması için çağrıda bulundu. Türkiye kıyılarında nadir olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan doğal kum zambakları, insan baskısı nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

Yaklaşık 15 yıldır izlemeleri gerçekleştirilen kum zambaklarında bugüne kadar yüzde 50 oranında azalma meydana geldiği görülürken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kum zambaklarının her geçen yıl azaldığını ifade etti.

Büyük ve Küçük Menderes havzalarındaki kıyı kumullarının nadir bitkileri olan kum zambaklarının insan baskısına maruz kaldığına ve korunması gerektiğine dikkat çeken Sürücü; “Çoğunlukla Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kumullarda yetişen ve her geçen yıl azalan pancratium maritimum cinsi doğal kum zambaklarının bölgemizde en yoğun olduğu alanlardan biri Efes Selçuk Pamucak bölgesindedir. Yaklaşık 15 yıldır izlemelerini gerçekleştirdiğimiz Pamucak Kumzambakları bugüne kadar neredeyse yüzde 50 oranında azaldıkları görülmektedir. Alanda yoğun ziyaretçi baskısı, kontrolsüz ve kuralsız kullanımlar nedeniyle her geçen yıl Kumzambakları azalmaktadır. Antik limanın kuzey bölgesindeki kum zambakları ATV türü motorlu ve normal binek araçlarının tahribatları nedeniyle tamamen bitmiştir. Limanın güneyinde bulunan bölgede liman inşaatları nedeniyle bir bölümü kepçelerle yok edilmiştir. Güneyde bulunan kamping alanlarının önündeki kum zambakları da yoğun insan baskısı altındadır. Her türlü insan faaliyetinin serbestçe yapıldığı kumullarda, kum zambaklarının büyük tehdit altında oldukları görülmektedir. Koruma tedbirleri ve uyarıcı tabelalar olmadığı için, alanı kullanan ziyaretçiler kumzambaklarının üzerine basarak geçmekte, eşyalarını gelişigüzel atmaktalar, kesilen palmiye yapraklarını bile bu nadir türlerin üzerine yığılmaktadır. Alandaki kumullar öylesine hoyratça kullanılmaktadır ki, ziyaretçiler aslında giderken yanlarında götürmeleri gereken her türlü çöpü oldukları yere bırakmaktadır. Gelişigüzel ateşler yakılmakta ve tüm atıklar olduğu gibi çevreye atılmaktadır. Araçların denize sıfır yanaşmalarını ve kumulları betonlaştırmalarını anlamak mümkün değildir. Kum zambaklarının azalması, kumulların tahrip edilmesi, her tarafa çöplerin atıkların atılmasının nedeni, yoğun kontrolsüz faaliyetlerdir. Eğer gerekli ve doğru önlemler bir an önce alınıp, koruma ve korumaya uyumlu kullanım gerçekleştirilemezse bu zenginliklerimizi kaybedeceğiz” dedi.

Kum zambaklarının bütüncül olarak korunması gerektiğine vurgu yapan Sürücü; “Aşırı sıcakları ve kuraklığı yoğun olarak yaşadığımız bu dönemlerde, susuzluğa aldırmadan bembeyaz görüntüsü ve hoş kokusuyla kumulların içinde tüm güzelliği ve cazibesiyle bizlere görsel bir şölen sunan Kum zambaklarını hep birlikte korumalıyız. Kum zambaklarının alanda bütüncül olarak korunması için vatandaşların duyarlı olması ve zarar verenleri uyarması, gerekirse ilgili kurumlara bildirmesi gerekir. Kum zambaklarına zarar verenler ve koparanlar hakkında işlem yapılmakta ve cezası da 244 bin liradır. Kumullara kontrolsüz araç giriş çıkışları, ziyaretçi davranışları ve kumul ekosistemini doğrudan olumsuz etkileyen tehditlerin ortadan kaldırılması gerekir” şeklinde konuştu.