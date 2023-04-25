Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı yan tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol aldığı iddia edilen 2 genç kadın, bir süre sonra bulundukları yerde sızdı. Bölgeden geçen kadınların yerde yattıklarını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kardeş oldukları öğrenilen genç kadınları kendine getirmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekiplerinin uğraşının ardından ayakta zor duran kadınlar, ambulansa taşındı. Hastaneye gitmek istemeyen kadınlar, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastane girişinde de ekiplere zorluk çıkaran ve hastaneye girmek istemeyen, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek tedaviye alındı.