87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali’nin 5. gününde sahneye Yabancı Pop Star Inna çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda muhteşem bir konser verdi. Sanatçı Inna'ya konser sonunda Parşömen'den yapılan plaket veren Başkan Hakan Koştu, muhteşem konser için teşekkür etti.

ULUSLARARASI BERGAMA KERMES FESTİVALİ BU YIL İLK DEFA YABANCI BİR POP STAR AĞIRLADI

10 bin kişinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı en kalabalık konserlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Kadim şehir Bergama’nın bir çok noktası ise gün boyunca çeşitli etkinlikler, çocuklar için tiyatro gösterileri, yerli yabancı halk oyunları gösterilerine ev sahipliği yaptı. Kermes festivalinde bu yıl bir ilk daha yaşandı. Bergama, Yabancı Pop Star Inna'yı ağırladı. Mesafeleri aşan enerjik şarkıları ile Inna, hayranlarını coşturdu.

ŞANLI AL BAYRAĞIMIZ İLE SAHNEYE ÇIKTI

Türkçe performansı ile hayranlarına sürpriz yapmayı ihmal etmeyen Inna, şanlı Türk Bayrağımız ile sahneye çıkıp, "Seni Seviyorum Türkiye, Seni Seviyorum Bergama" diye slogan atınca, sevenlerinden büyük alkış aldı. Inna, şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.

BİLSEM KONSERİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Kermes Festivali Cumhuriyet Meydanı’nda Inna’yı ağırlarken, etkinliklerin ikinci bir adresi Kültür Merkezi oldu. Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri konseri Şef Atasoy Dönmez yönetiminde Bergama Kültür Merkezi’nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

ZEYTİNPARK’TA ÇOCUKLAR İÇİN GÖSTERİ

Yeşiliyle Bergama'ya, etkinlikleri ile çocuklara yeni bir soluk getiren Zeytinpark, çocuklar için düzenlenen etkinlikler ile doldu taştı. 87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali kapsamında düzenlenen "Konser Adam" etkinliğinde çocuklar gönüllerince eğlendiler.

SPORTİF ETKİNLİKLER 3X3 SOKAK BASKETBOLU FİNALİ GERÇEKLEŞTİ

Streetball Turnuvası (3x3 Sokak Basketbolu) 2. Gün Final ve Ödül Töreni, sporcuların ve vatandaşların katılımıyla Erdal Önder Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Kazanan sporcular, madalyalarını Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun elinden aldı. Başkan Koştu, turnuvada mücadele vererek ter döken tüm sporcuları tebrik etti.

BAŞKAN KOŞTU’DAN YERLİ-YABANCI HALK OYUNLARI EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali’nin ilgi ile izlenen Yerli ve Yabancı Halk Oyunları Ekipleri, her gösterisinde vatandaşlardan büyük alkış almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Hakan Koştu, ekipleri gösterileri ve kermes festivaline kattıkları renk için ayrı ayrı kutladı. Teşekkür etti.