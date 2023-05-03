Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da üreticilerin gelişen teknolojiye ayak uydurmasını sağlamak ve akıllı tarım uygulamalarının kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Akıllı Tarım Akıllı Çiftçi” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği ve proje ortakları ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda dünya genelinde uygulanan tarım modelleri ve akıllı tarım sistemleri anlatıldı. AB proje ortağı olan Yunanistan ve Macaristan’dan gelen yetkililerin de bulunduğu toplantıda dijital dünyaya ayak uydurmanın önemine de dikkat çekildi.



Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarımsal ve çevre ile ilgili sürdürülebilirliğe katkıda bulunması amacıyla hayata geçirilen proje, Efeler ilçesinde akıllı tarım konusunda Avrupa düzeyinde bilincin artırılmasını sağlamayı hedefliyor. Ayrıca projede yapılacak çalışmalar ile üreticilerin akıllı tarıma karşı geliştirdikleri önyargılarının kırılarak farkındalığın artırılması, Sivil Toplum Kuruluşları’nın, çiftçilerin akıllı tarım konusunda bilgilendirilmesi hedefleniyor. Proje çerçevesinde Aydın’da ve AB proje ortağı olan Yunanistan’ın Trikala ile Macaristan’ın Hdmezvsrhely şehirlerinde akıllı tarım iyi uygulama çalıştayları düzenlenecek.





“Çiftçilerimizin kazançlarını artırmayı hedefliyoruz”

Çiftçilerin dijital dünyayı yakından takip etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem; “Efeler İlçe Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunan Akıllı Tarım Akıllı Çiftçi projesinin açılış toplantısında bir araya geldik. Kurumsal misyonumuz gereği sürdürülebilir tarımsal üretim ve yenilikçi çalışmalarda çiftçilerimizin teknolojik gelişmeleri ve dijital dünyayı yakından takip edebilmesi bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu maksatla yola çıkılan Akıllı Tarım Akıllı Çiftçi projesi çerçevesinde proje ortaklarımız ile akıllı tarım uygulamalarını derleyerek çiftçilerimizle buluşturmayı, iş yaşamlarında verimlilik ve kazançlarını artırmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimiz ve personellerimiz başta olmak üzere tüm hedef kitleye faydalı tecrübeler kazandıracak olan bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını dilerim ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Projenin ilimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.



“Farkındalık oluşturacağız”

Toplantıda konuşma yapan Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ise koordinatör olarak üstlendikleri proje hakkında bilgiler vererek; “Tarım büyük bir sektör. Dün de bugün de tarım çok kıymetli olmuştur ama anlayış farklılıkları var. Üretim modellerin de farklılıklar var. Dün tarım daha çok üretim odaklıydı bugün ise üretimin yanında pazar ve tüketici odaklı. Dünya ve ülke nüfusumuz hızla artıyor ancak bununla orantılı olarak tarım alanlarımız maalesef artmıyor. Yerinde de durmuyor. Her geçen gün çeşitli faktörlerin etkisiyle azalıyor. O zaman artan nüfusun nasıl besleneceği noktasında bir çalışmaya ihtiyaç var. Bu konu ile ilgili bizler de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu proje çerçevesinde de ayrıca Yunanistan ve Macaristan da gezilerimiz olacak. Oradaki tarım uygulamalarını, üreticilerimizin işine yarayacak tarım modellerini, tarım teknolojilerini, yapacağımız toplantılar ile üreticilerimize anlatmayı hedefliyoruz. Önce üreticilerimizde farkındalık oluşturmak sonra da uygulamaya geçmelerini sağlamak temel hedeflerinden bir tanesi olacak. Bugün açılışını yaptığımız projemizin ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.