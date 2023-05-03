Seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl ve İlçe Örgütleri ile milletvekili adayları kentin dört bir noktasında vatandaşlarla buluşmaya, yurttaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, seçim çalışmaları kapsamında Nazilli’de incir üreticileri ile buluştu. Sanayi bölgesindeki incir fabrikalarını ziyaret eden Bülbül’e CHP Nazilli İlçe Başkan Yardımcıları Duygu Civlez, İrem Çevik Gürsoy, Nazilli Belediyesi Meclis Üyeleri Mert Öreroğlu, İsmail Civlez ve Yezdan Yıldırım ile partililer eşlik etti.

“Çarpık düzene son vermek için çalışıyoruz”

Fabrika işçileri ile istişarelerde bulunan Süleyman Bülbül, rekolte, ithalat ve ihracat verileri, üretim maliyeti, ekonomik kriz, üretimin ve kalitenin daha fazla nasıl artırılabileceği konularında işletmeciler ile fikir alışverişinde bulundu.

CHP Aydın Milletvekili Bülbül, "Çiftçimizin, üreticimizin sorunları her geçen gün artıyor. Açlık sınırının altında geçinmeye çalışan, traktörüne haciz getirilen, ürünü tarlada çürüyen, mamulünü satamayan tüm çiftçilerimizin sorunları 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde, iktidarımızda son bulacak. Vakit birleşme vakti, çarpık düzene son vermek için Millet İttifakı'nın her bir ferdi ile birlikte çalışıyoruz. Size söz; iktidarımızda, Millet İttifakı döneminde Aydın hak ettiği yatırımı alacak. Çok az kaldı, geliyoruz!" dedi.

Haber: Ebru Paksoy