Büyük Birlik Partisi Aydın 1. Sıra milletvekili adayı ve Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin seçim çalışmalarına start verdi. Yoğun bir seçim temposuna giren başarılı iş insanı Rıdvan Eşin, ziyaretlerine Aydın’ın Ovaeymir Mahallesi'nden başladı. Girdiği her mekanda ilgiyle karşılanan Eşin, vatandaşlardan ve esnaflardan talep ve sorunları hakkında bilgi aldı. Eşin ile Ovaeymirliler arasında sıcak görüşmeler gerçekleşti.

“Halkımızın iradesini meclise taşımaya kararlıyız”

Ziyaretlerinin ilk günü ile ilgili açıklama yapan Rıdvan Eşin, vatandaşın en iyisini hak ettiğini vurgulayarak gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi. Eşin şöyle konuştu: “Aydın'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın iradesini meclise taşımaya kararlıyız. Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Biz de onlara en güzelini sunmak için yolumuza devam ediyoruz."

Haber: Ebru Paksoy