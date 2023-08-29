30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünü kutlayan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, "Yokluk ve çaresizlik içinde yazılmış bir destanın, toprakları vatan yapan bir zaferin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde umutsuzluğun yerini inancın, karamsarlığın yerini azmin alarak kazanılmış bu zafer; tarihimizin şanlı köşesinde ve milletimizin yüreğinde hep var olacaktır. Bağımsızlık aşkı ile yedi düvele meydan okuyan milli iradenin gösterdiği mücadele ruhu geçmişimizden bugüne ve bugünden yarınlarımıza ışık olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin çizgisinde durmadan yürüyerek çağdaş, özgür ve demokratik bir Türkiye için, geçmişimizden aldığımız güç ile geleceğimize umut olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 101. yıl dönümü kutluyor, başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükran ile anıyor, kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum"ifadelerini kullandı.