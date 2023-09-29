

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yeniden ady olacağını bildirdi. Saatçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "CHP Aydın İl Başkanlığı olarak yaptığımız açıklamalarda halkımızın dertlerini, yaşadığımız ekonomik buhranı ve sırtımıza yüklenen zamlarla geçim sıkıntılarından söz ediyor; iktidar ve ortağının sahte gündemlerle milletimizi oylamasına asla izin vermemeye çalışıyoruz. MHP İl Başkanı Sn. Alıcık ise bizlerin bu açıklamalarını gündem değiştirme çabası olarak görmüş ve yaptığı açıklama da bir kez dahi; altını çizerek söylüyorum bir kez dahi milletimizin yaşadığı sıkıntılara değinmemiştir.



"HEDEFİMİZ NET İNANCIMIZ TAM"



Genel seçimler öncesi benzer beyanlarla CHP oyları eriyor demiş, partimiz ise yüzde 60 oy ile Aydın’da birinci parti olmuş ve vekil sayımızı da artırmıştık. Şimdi dertleri millet değil yerel seçimler de koltuk derdi. Sn. Alıcık, sen bizleri düşüneceğine ortağın ile aday düşün. Biliyoruz aklında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma hayalin var. Sağ da sol da Mustafa Savaş'tan daha yüksek oy alırım tarzı muhabbetler ediyorsun. Bize sorarsan hiç fark etmez. Hanginiz olursa olsun biz hazırız ve bu seçimleri önce Allah'ın izni ve sonra Aydın halkımızın takdiri ile kazanacağız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu'na hakaret edip sonra yalanlama çabası içine girmen ise tam bir trajikomik durum. Biz senin kadın personeline de nasıl davrandığını gözlerimiz ile gördük. Sadece biz değil tüm kamuoyu gördü. Bu konuda kendini aklama çaban boşa kürek çekmektir. Kadınlara değer verdiğini söylüyorsun ama bu ülke de kadın cinayetlerine, küçücük kız çocuklarına yapılan istismara, ikinci sınıf muamelesi gören kadınlarımız hakkında tek kelime açıklama yapmıyorsun. Yapma Sn. Alıcık yapma. Yakışmıyor sana. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. CHP olarak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Özlem Çerçioğlu ile birlikte rekor bir oyla yeniden kazanacak, Cumhur İttifakının kale olarak gördüğü ilçeler de bile tarihi bir zafer elde ederek yerel seçimlerde tüm ilçelerimizde birinci parti çıkacağız. İddialıyız, hedeflerimiz net, inancımız tam."



"YARINLARIMIZIN TEMİNATI"



Saatçı, açıklamasında şöyle tamamladı: "Kıymetli Milletvekilim Evrim Karakoz, İlçe başkanlarım, İl yöneticilerim, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyelerimiz yol arkadaşlarım ve basınımızın güzide temsilcileri; Umudun yanında, altı okun yolunda yarınlar bizim olacak diyerek çıktığımız bu yolculukta CHP Aydın İl Başkan adaylığı açıklama toplantımıza teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Mücadelesini; halkın omuzlarında birikmiş tüm haklar için adayan, haksızlığın karşısında ve umudun yanında dimdik duran, milyonların kalbinde yarınlara dair var olan heyecanın en büyük ve yegâne sebebi CHP çatısı altında yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Zor bir seçim sürecini kentimizde tüm algı, iftira, baskı ve sahte montaj videolarına rağmen yüzde 60 gibi bir oy alarak ve vekil sayımızı 3'ten 4'e çıkartarak tamamladık. Bu başarı; en genç üyemizden en yaşlı üyemize kadar çalışmalar yapan tüm örgütümüzün, kentimizin en doğusundan en batısına kadar emek emek ilmek ilmek işlenerek, İlçe Başkanlarımız nezdinde tüm ilçe kademelerimizin çalışmaları ile sağlandı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında yarınlara emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda AKP iktidarının yarattığı zulüm ve baskı rejimine karşı şartlar ne olursa olsun asla boyun eğmeyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde İlçe kongrelerimiz de belirttiğimiz gibi hedefimiz tek, yolumuz net. Aydın halkının teveccühü ile 17 ilçede seçimleri kazanacak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu ise yüzde 70 oyla yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaktır. Sözlerimi tamamlarken bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim ki; Cumhuriyet Halk Partisi sarsılmaz, yıkılmaz ve zapt edilmez bir kaledir. Cumhuriyet Halk Partisi bu kadim halkımızın vazgeçilmez umudu, yarınlarımızın teminatıdır. 100 yıllık koca çınarın bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu vesile ile sizlerin teşrifleriyle bizleri onurlandırdığınız bugünde CHP Aydın 38. Olağan İl kongremiz için Aydın İl Başkanlığı adaylığımı açıklıyor; kentimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."