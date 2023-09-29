Aydın’da düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı

Aydın’ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya bağlı olarak bir otel yemekhanesindeki tüp patlaması sonucu oluşan yangın, göçük ve 50 kişinin olaydan etkilendiği teması işlendi. Tatbikat gerçeğini aratmazken, ilgili ekipler kendi alanlarındaki çalışmaları başarı ile gerçekleştirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yaptığı açıklamada, "Aydın ilimiz 2023 yılı Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı Tatbikatında Ana Çözüm Ortağımız AFAD gözleminde otel yemekhanesinde tüp patlaması sonucu oluşan yangın, göçük ve 50 vatandaşımızın olaydan etkilendiği temalarını içeren senaryoya bağlı kalarak destek çözüm ortağı kurumlarla kriz masası oluşturduk. Olay yeri güvenliği, yangının kontrol altına alınması, tıbbi müdahale alanının belirlenmesi ve etkilenen vatandaşlarımızın tıbbi öncelik sınıflandırmasının yapılması, ilk müdahale, nakil ve sevk işlemlerini içeren tatbikatımızı gerçekleştirdik. Toplamda 50 vatandaşımızın etkilendiği senaryoda kurulan sağlık alanında yaralılarımızın ilk müdahalesi sonrası Aydın Devlet Hastanesi’ne 16 vaka, Atatürk Devlet Hastanesi’ne 18 vaka, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne helikopter ile nakli olanla birlikte toplam 11 vaka sevki sağlanmıştır. Senaryo gereği 5 vatandaşımız ise vefat etmiş cenaze işlemleri gerçekleştirilmiştir. Destek çözüm ortağı kurumlarımız olan Aydın Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Filo Komutanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sivil Toplum Kuruluşları ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak Toplamda 210 personelimizin katılımıyla tatbikatımız başarıyla gerçekleştirilmiştir. İlimizde ve ülkemizde yaşanabilecek her türlü tür afet ve acil durumda ’her zaman hazır” sloganıyla 7-24 göreve hazır olan tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim afetlerden ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, kurum müdürleri ve hizmet başkanları tatbikatı yerinde takip ederek çalışmaları izledi.



