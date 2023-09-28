Sağanak yağışa dayanamayan ağaç devrildi

Nazilli’de öğle saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış ve fırtına ile birlikte şehrin trafik yönünden en işlek olan yollarından biri olan Ordu Caddesi’nde bir ağaç yolun ortasına devrildi. Zafer Mahallesi’nde bulunan Evranlı Mezarlığı ile elektrik santrali işletmesinin arasındaki yola devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı.

Ağacın devrildiği esnada yoldan bir araba veya vatandaşın gelmemesi yüreklere su serpti. Olayda herhangi biri yara almazken, Evranlı Mezarlığı’nın duvarında maddi hasar meydana geldi.



