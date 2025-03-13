Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Bu Şehir Hepimizin” kampanyasıyla başlattığı çevre duyarlılığı farkındalığını okul öncesi minik öğrencilere aktarıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Bu Şehir Hepimizin” kampanyasıyla başlattığı çevre duyarlılığı farkındalığını okul öncesi minik öğrencilere de aşılamaya çalışıyor.

İlk ve orta okullarda düzenlediği eğitimlerin yanı sıra okul öncesi eğitim alan minik öğrencilere de verilen eğitimler son olarak Adapazarı Vakıf Kent İlkokulu’nda devam etti.

Okul öncesi eğitimi alan miniklere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sıfır atık, geri dönüşüm, hayvan sevgisi ve çevre farkındalığı gibi önemli hususlarda eğitimler verildi.

SIFIR ATIKTAN OYUNCAK ROBOTLAR

Eğlenceli ve bilinçlendirici eğitimleri pür dikkat dinleyen miniklerin aynı zamanda kendi elleriyle yaptıkları geri dönüştürülebilir plastik, metal ve karton gibi maddelerden oluşan oyuncak robotları ise küçük yaşta kazandıkları çevre duyarlılığını ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillerin küçük yaşta verilen eğitimlerle ilerde daha sorumlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için farkındalık eğitimlerine devam edeceğini duyurdu.