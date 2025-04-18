Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İş-Kur İl Müdürlüğü, mesleki eğitimde iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım attı.SAKARYA (İGFA) - İş-Kur İl Müdürü Tekin Kaya ve İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri okul müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda, iş birliği belgesi kapsamında 2023-2024 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, 2024-2025 yılı için planlanan projeler masaya yatırıldı.

3500 ÖĞRENCİYE DESTEK SAĞLANDI

2023-2024 yılında İş-Kur iş meslek danışmanları ile eşleştirilen 44 mesleki ve teknik anadolu lisesinde bugüne kadar yaklaşık 3500 öğrenciye ulaşıldı. Öğrencilere iş arama becerileri, CV hazırlama teknikleri, İş-Kur sistemine kayıt yaptırma ve işe yerleşme sürecinde iş takibi gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. İş birliği çerçevesinde düzenlenen eğitimlerle iş dünyası ve eğitim camiası arasında köprü olma, istihdamı artırma hedeflerine ulaşma konusunda öğrencilere rehberlik ediliyor. "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışını düstur edinerek sektör işbirlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak; öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunmak amacıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılında da 12.sınıf öğrencilerinin İş-Kur iş arayan sistemine kayıt edilmesi ve eğitim çalışmalarına devam ediliyor.

İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesinin "Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar" başlığı altında; mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme, mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olmak üzere 3 ana tema altında yer alan 74 strateji çerçevesinde yapılabilecek işbirlikleri değerlendirildi.

İŞ BİRLİĞİ, MESLEKİ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINI HIZLANDIRIYOR

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, geleneksel değerlerle modern eğitimi birleştirerek öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunmak ve ülkenin geleceğine sağlam bir temel oluşturmak hedefleriyle bu iş birliğinin öğrencilerin sadece mesleki becerilerini değil, aynı zamanda ahilik kültürüyle ahlaki ve etik değerlerini de geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Bakırtaş, meslek lisesi öğrencilerinin mesleki bilinç kazanmalarına yardımcı olan ve istihdam odaklı olan Millî Eğitim ve İş-Kur ile iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.