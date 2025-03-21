SASKİ, 6 bin metrelik yeni kanalizasyon hattı projesi kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları sebebiyle Cumhuriyet Caddesi’nin bir kısmında22-28 Mart tarihleri arasında trafiğin kısıtlanacağı duyuruldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı Camili bölgesinin atık su altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.6 bin metrelik yeni kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Caddesi’ninbir kısmı 22-28 Mart tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Güçlü altyapı için trafikalternatif güzergahlardan sağlanacak

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Altyapıyı güçlendirmek ve bölgedeki atık su sistemini daha verimli hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 gün boyunca trafiğin kısıtlanacağı Cumhuriyet Caddesi’ni yeni kanalizasyon altyapısı ile buluşturuyoruz..Trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için sürücülerimizin alternatif güzergâhları kullanmalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.