Sakarya Büyükşehir'in özel sporcusu Selim Kerem, Serbest Sakarya İl Şampiyonası’na damga vurdu. Performansıyla Virtüs Avrupa Oyunları barajını aşan başarılı sporcu, Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü özel sporcusu Selim Kerem, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Serbest Sakarya İl Şampiyonası’ndarakiplerine karşı ortaya koyduğu performansla şampiyonaya adeta damga vurdu.

Yarışların birinci gününde fırtına gibi esen başarılı sporcu, 800metre Serbest İl birincisi, 200metre Serbest İl birincisi, 100metre Serbest İl birincisi ve 50metrede Sırtüstü İlbirincisi oldu.

Aynı performansı ikinci gün yarışlarında da sürdüren başarılı sporcu, 400metre Serbest İl birincisi, 50metre Serbest İl birincisi ve 200metre Sırtüstü İl birincisi oldu. Ortaya koyduğu performansla Virtüs Avrupa Oyunları barajını aşan Selim Kerem, elde ettiği sonuçlarla birlikte Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Yarışların ardından sporcusuyla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kulübün özel sporcularından Selim Kerem'in Serbest Sakarya İl Şampiyonası’nda ortaya koyduğu performansla herkesi gururlandırdığını söyledi. Açıklamada, çeşitli kategorilerde birincilik elde eden başarılı sporcunun, bu sonuçlarla birlikte Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı belirtildi.