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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü satranç sporcusu Berkay Çelik, Umman’da düzenlenen Dünya Amatörler Satranç Şampiyonası’nda Avrupa klasman şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - 1-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Amatörler Satranç Turnuvası’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Berkay Çelik, zorlu geçen maçların ardından Avrupaklasman şampiyonu oldu.

Umman’ın Maskat kentinde düzenlenen ve 63 ülkeden 86 sporcunun yarıştığı turnuvada kıyasıya mücadele veren temsilcimiz, uluslararası alanda elde ettiği bu önemli başarıyla hem ülkemizin hem de şehrimizin gururu oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sporcusunu kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Umman’ın Maskat kentinde düzenlenen Dünya Amatörler Satranç Turnuvası’nda eşsiz bir başarı göstererek Avrupa Klasman Şampiyonu olan satranç oyuncumuz Berkay Çelik’i kutluyoruz. Özellikle uluslararası alanda elde edilen böylesine önemli başarılar, şehrimizin spor alanındaki tanınırlığına önemli katkılar sunuyor. Bu vesile ile sporcumuzu bir kez daha kutluyor, şehrimize ve ülkemize kazandırdığı bu başarı için kendisine teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.