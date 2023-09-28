SAL’da gruplar belli oldu

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan dört takımın Play-Off Grubu’na yükseleceği ligde iki grupta son üç sırada bitiren 6 takım, Birinci Amatör Küme’ye düşecek. Play-Off maçlarının sonunda, şampiyon olan takım, direkt Bölgesel Amatör Lig’e çıkacak, ikinci bitiren takım ise Bölgesel Amatör Lig’de sezon sonunda Aydın temsilcileri arasındaki sıralamada ikinci sırada yer alan takımla 2024-25 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etme hakkı kazanmak için baraj maçı oynayacak.

Süper Amatör Lig’in kura çekimi, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya ASKF Başkanı Kasım Payza, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Aydın Şube Başkanı Tevfik Ata Tekin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Aydın Şube Başkanı Ali Hakan Koç, ASKF yöneticileri ve SAL’ın kulüp başkanları, yöneticileri ile antrenörler katıldı.

Yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını temenni eden ASKF Başkanı Kasım Payza; “2023-24 sezonu kura çekimlerini tamamladık. 17 kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Ligimiz 28-29 Ekim’de başlayacak. Hak eden kazansın. İnşallah Aydın’ın spor camiasına çok güzel ve zevkli maçlar seyrettireceğiz" dedi.

1. Grup 1. haftada Atça Belediyespor - Çine Madranspor, Kurtuluşspor - Kuyucakspor, Köşk Belediye Doğanspor - Kardeşköyspor, Sultanhisarspor - Arslanlı Gençlikspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor (BAY) takımları mücadele edecek. 2. Grup 1. haftada ise Hasbas Koçarlı Adnan Menderesspor - Işıklı Demirspor, Davutlar Belediyespor - Aydın Yıldızspor, Germencikspor - Kuşadası 1922, Aydınspor - Didim Altınkumspor karşılaşacak.



