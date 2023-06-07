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Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphe üzerine B.K.’nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 43 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. B.K., sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün "Uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

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