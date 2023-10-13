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Esnafın taleplerini dinleyen, görüş ve önerilerini alan Başkan Tugay, “Esnaf istihdamın arttırılmasında büyük önem taşır. Biz bunun farkındayız. Öz kaynaklarımızla yollarını yaptığımız sanayi sitemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“BÖLGENİN GELİŞİMİNİN ÖNÜNÜ AÇTIK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Tugay bölgenin Karşıyaka için önemli olduğunu belirterek, “Karşıyaka’mızda sanayi bölgemiz biraz şehrin dışında kalsa da biz buradaki ihtiyaçların tamamını biliyoruz. Esnafımızla güç birliği yaparak, omuz omuza vererek bu bölgeyi daha iyi hale getirebiliriz. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Esnafımız bize ulaşarak ihtiyaçlarını bildiriyor. Bugün de burada bir araya gelerek ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinleme fırsatını bulduk, notlarımızı aldık. Bize iletilen sıkıntıların dışında da ihtiyaçlar olduğun farkındayız ve gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı dükkanların küçük olduğu için verimli kullanılamadığını tespit ettik. Onların büyütülmesi için çalışmamızı yaptık, plan kararlarını aldık. Böylece bölgenin gelişiminin önünü açmış olduk” diye konuştu.

“KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KARŞIYAKA’NIN GÖZ BEBEĞİDİR”

Bölgedeki kronik yol sorununu belediyenin öz kaynaklarıyla çözdüklerini söyleyen Dr. Cemil Tugay, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler, esnaf istihdamın arttırılmasında büyük önem taşır. Biz bunun farkındayız. Esnafa destek olunmazsa, haklı talepleri yerine getirilmezse işsizliğin azaltılmasında etkili bir rol teşkil eden esnafın kepenk indirmesine neden olur, işsizler ordusunu büyütürsünüz. Esnaf ekonomik ve sosyal hayatın olmazsa olmazıdır. Ekonomik krizler, pandemi, deprem gibi büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönem geçirdik. Esnafımız da çok zor günlerden geçti. Karşıyaka Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Karşıyaka’mızda yaptığımız tüm çalışmaları kendi bütçemizle, kendi iş gücümüzle gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışıyor. Bölgenin kronik yol sorununu kendi öz kaynaklarımızla çözdük, bundan sonra da bu bölgede yapılacaklar bu şekilde gerçekleştirilecek. Burayı sizin de desteklerinizle daha da güzel bir sanayi sitesi haline getireceğiz. Birkaç yıl içerisinde sanayi sitemiz pırıl pırıl, Karşıyaka’nın göz bebeği bir iş sahası haline gelecek ve istihdama katkı sunmaya devam edecek. Burası bizim için Karşıyaka’nın önemli bir parçasıdır ve bu bakış açısıyla hizmet almayı da hak ediyor” dedi.