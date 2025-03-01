Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve 1966 Edremitspor yönetimi basın mensuplarıyla buluşarak soruları yanıtladı. BAL Ligi’nde şampiyonluk için mücadelesini sürdüren sarı yeşilli Edremit ekibi 3. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.BALIKESİR (İGFA) - BAL Ligi’nde liderliğini sürdürerek 3. Lig hedefiyle yoluna devam eden 1966 Edremitspor yönetimi basın toplantısı düzenledi. Ligde başarılı şekilde ilerleyen sarı yeşilli ekip, lider olarak devam ettiği ligde şampiyonluk iddiasını emin adımlarla sürdürüyor. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci, 3. Lig hedefini, çalışmaları ve ligdeki süreci değerlendirdi.

30 SENE SONRA 3. LİG’E ÇIKACAĞIZ

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyenin spor alanındaki çalışmaları, kulüplere olan destekleri, gelecek yılın hedeflerini, hayata geçen ve gerçekleştirilecek olan projelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Başkan Ertaş, “Edremitspor’u inşallah 30 sene sonra 3. Lig’e çıkaracağız. Takımımız çok iyi gidiyor, şanlı Edro 3. Lig yolunda ilerliyor. Edremitspor gerçekten de Edremit’in onuru, gururu oldu. Altyapıda da 175 sporcumuz var, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeliyiz. Sporcularımızın sayısını daha da artırarak, kentimizi ve ülkemizi temsil edecek örnek sporcular yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

EDREMİTSPOR’A DESTEK BEKLİYORUZ

1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci, “İş dünyası eskisi gibi bize destek vermiyor, üzülüyoruz Edremitli olarak. Ekonomik şartlar zor olabilir ama takım şampiyonluğa gidiyor hiçbir heyecan yok, bu takıma sahip çıkılsın istiyoruz. Bu takım bizim takımımız, Edremit’in takımı. 29 yıl sonra ilk defa bir hava yakaladık şampiyonluğa gidiyoruz 3. Lig’e çok yakınız. Belediyemiz, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız destek veriyor ama yeterli değil. 3. Lig yolundaki takımımız için halkımızın ve iş dünyasının desteğini bekliyoruz.” dedi.

1966 Edremitspor’un düzenlediği basın toplantısına Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci, Başkan Yardımcıları Coşkun Taşkın, Metin Tunçer, Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulüp Başkanı Deniz Sarıtaş, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kulüp Başkanı Agah Ferhatoğlu, belediye meclis üyeleri, spor kulübü yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadro da katıldı.

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