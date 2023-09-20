Sarıkemer’deki ana sınıfı hayırsever tarafından yenilendi

Sarıkemer’de doğup, büyüyen ve Didim’de yaşamını sürdüren iş insanı Ulaş Kalmaz, amcası Mehmet Kalmaz’nın hatırasına anasınıfının tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Sarıkemer İlk - Ortaokulu Müdürü Remzi Uslu; “Eğitim ve öğretimde anasınıfına verilen önem gün geçtikçe artmakta, hayırseverler ve milli eğitim el ele okullarımızda anasınıflarını hak ettikleri yere getirmek için çalışmaktadır. Okulumuzun anasınıfı, iş insanı Ulaş Kalmaz tarafından merhum amcası Mehmet Kalmaz’ın hatırasını yaşatmak adına komple yenilenmiş ve bütün ihtiyaçları karşılanmıştır. Sarıkemer İlk ve Ortaokulu ailesi olarak emekleri ve katkıları için Ulaş Kalmaz’a sonsuz teşekkür ederiz” dedi.