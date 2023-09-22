Didim Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik kapsamında, Didim Belediyesi tarafından yaptırılan kentin yeni sanat ve kültür merkezi Didim Amfi Tiyatro’nun önünde pilates aktivitesi gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşam ve zindelik kazanmak amacı ile gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar işinde uzman antrenörler eşliğinde, Didim Amfi Tiyatro’nun önünde bulunan sahilde pilates yaptı. Belediye tarafından organize edilen etkinliğe katılan Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, vatandaşlarla birlikte pilate s yaptı.