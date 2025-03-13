Sektörde ilk olan bu VDMK (Varlık Dayalı Menkul Kıymetleştirme) seküritizasyon işlemiyle banka, diğer finansal kuruluşlara kıyasla daha düşük borçlanmaya imza attı. Bu süreçte TeamSec, yapay zeka, ileri finansal mühendislik ve güçlü matematiksel modelleme tekniklerini kullanarak analitik çözümlerini bankayla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ve dünyanın ilk ve tek yapay zekâ destekli ve bulut tabanlı menkul kıymetleştirme fintek ve regtech şirketi TeamSec, güçlü iş birlikteliklerine imza atmaya devam ediyor. DestekBank VDMK (Varlık Dayalı Menkul Kıymetleştirme) seküritizasyon piyasasındaki ilk ihracını başarıyla tamamladı. Bu önemli finansal dönüşüm, herhangi bir dış aracı kurum olmadan tamamen banka içinde yapılandırılan ilk seküritizasyon işlemi olma özelliğini taşıyor. TeamSec, sunduğu yenilikçi finansal çözümler ve ileri düzey yapay zeka yetkinlikleriyle bankanın bu süreci verimli bir şekilde tamamlamasına olanak sağladı. Destek Yatırım Bankası Birinci Varlık Finansmanı Fonu 1. İhraç kapsamında, A Grubu 63 gün ve 90 gün vadede toplam 298.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

‘’Önümüzdeki dönem için önemli bir adım olarak görüyoruz’’

DestekBank Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, bu önemli finansal dönüşümle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: ‘’Bu önemli adım, bankamızın finansal stratejisindeki sağlam temelleri ve geleceğe dönük yatırımcılarımıza sunduğumuz fırsatları pekiştiriyor. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece mevcut iş süreçlerimizi optimize etmekle kalmadı, aynı zamanda sektördeki rekabetçi borçlanma maliyetlerini elde etmemize olanak sağladı. Bu başarıyı, önümüzdeki dönemde daha da büyümek için önemli bir adım olarak görüyoruz."

‘’Finans piyasasında dönüm noktası olma niteliği taşıyor’’

TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, “Bu ihraç, Türkiye finans piyasasında bir dönüm noktası niteliğinde. Bu ihraç, DestekBank’ı VDMK finans alanında öncü konuma ulaştırırken, TeamSec’in sunduğu yenilikçi analitik çözümlerin etkinliğini de ispatlıyor. Başarılarımıza bir yenisini daha eklemekten ötürü mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de finansal inovasyonun birincil adresi olmaya devam edeceğiz’’ dedi.