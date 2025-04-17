Dünyanın dört bir yanından gelen genç futbolcular, 16-20 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya Belek’te düzenlenen Selectum Junior World Cup Antalya (JWCA) için buluştu. Çocuk futbolunun en prestijli etkinliklerinden biri olan turnuva, bu yıl ikinci kez düzenleniyor ve 28 ülkeden 300’ün üzerinde takım ile 3 binden fazla sporcuyu ağırlıyor.ANTALYA (İGFA) - Dünyanın dört bir yanından gelen geleceğin yıldız futbolcuları, 16-20 Nisan tarihleri arasında Antalya Belek’te düzenlenen SelectumJunior World Cup Antalya (JWCA) için bir araya geldi. Bu yılki turnuva, yalnızca bir spor etkinliği değil; bugüne dek dünya genelinde bu kadar fazla ünlü takımın katıldığı başka bir çocuk futbol turnuvasının düzenlenmemiş olmasıyla da tarihe geçecek.

Turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısında Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkan Volkan Burak Mumcu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Müdürü Merve Kocagöz, ATG Hotels İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu, spor yazarı Kartal Yiğit, spor yorumcusu Mahmut Alparslan ve teknik direktör Ferda Ramanlı gibi isimler yer aldı.

Turnuva Koordinatörü Cüneyt Gazioğlu, JWCA'nın sadece futbol değil, dostluk ve kültürel paylaşımı sahaya taşıyan bir festival olduğunu belirtti. Dünyada bu kadar ünlü takımın katıldığı başka bir çocuk turnuvası olmadığını ifade eden Gazioğlu, "Antalya’nın ev sahipliği ve paydaşların desteğiyle bu organizasyon uluslararası bir marka haline geldi” dedi. Gazioğlu, bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere destek olan tüm kurum ve paydaşlara, özellikle de ev sahibi belediyeye şükranlarını sunarken, aynı şekilde, turnuvaya uluslararası değer katan spor insanlarına ve yorumcularımıza da teşekkür etti.

ANTALYA SPOR TURİZMİNİN BAŞKENTİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Antalya’nın spor turizmi altyapısıyla fark oluşturduğunu belirterek, "Bu turnuva ülkemizin tanıtımı için büyük bir fırsat. 4 bine yakın yabancı katılımcı, Antalya’nın güzelliklerini dünyaya taşıyacak” dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise, JWCA'nın kültürler arası dostlukların temellerini attığını ifade ederek, Antalya'nın spor organizasyonlarında global bir marka olduğunu vurguladı."Antalya, misafirlerimizin uçaktan indiği andan itibaren tüm paydaşlarımızın güçlü iş birliği sayesinde sporun ve organizasyonun huzurla buluştuğu bir şehir haline gelmiştir" diyen Gürhan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde; Dışişleri Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, emniyet teşkilatımızdan sağlık hizmetlerine kadar birçok kurumla uyum içerisinde çalışarak Antalya’yı spor organizasyonları için ideal bir merkez haline getirdik. Antalya, bir turizm ve tarım şehri olmasının yanı sıra, artık büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan global bir marka konumundadır. JWCA gibi organizasyonlar sadece spor değil, aynı zamanda turizm açısından da önemli birer üründür.” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Müdürü Merve Kocagöz ise; "Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın saygı ve selamlarını getirdim. Ben de eski bir futbolcu ve yeşil sahalarda forma giymiş birisi olarak futbola verilen desteği önemsiyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekler her anlamda sürecek. Bu desteğin birçok branşta olacağını da söylemek istiyorum. Burada çok fazla bir emek var. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan ATG Hotels İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu, turnuvanın çocuklara unutulmaz anılar kazandırdığını vurgularken, Ferda Ramanlı, Frank Ribéry gibi isimlerin veli olarak turnuvaya katıldığını ve geçen yıl River Plate’in Antalya’da kupa kazanarak şehri dünyaya tanıttığını belirtti. Merve Kocagöz de belediyenin spor ve sporcuya desteğinin süreceğini ifade etti.

Spor Yazarı Kartal Yiğit, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yaklaşık 35 senedir sporla ilgileniyorum. Yurtdışında bir çok kampa katıldım. İnanın buradaki tesisler orada yok. Antalya'nın kıymetini oralarda çok daha iyi anlıyorsunuz. Antalya sadece deniz, kum, yat turizmi değil, spora da destek veriyor." dedi. Spor Yorumcusu Mahmut Alparslan ile Teknik Direktör Ferda Ramanlı ise organizasyonun başarısını dikkat çekerek, önemini vurguladı.

BELEK’TE GENÇ YETENEKLER SAHADA

5 kıtadan genç futbolcular, Belek’te 5 gün boyunca mücadele edecek. JWCA, spor turizmine katkı sağlarken, çocukların geleceğine ilham olmayı hedefliyor.

Organizasyon, dostluk ve sportmenlik ruhuyla unutulmaz bir futbol şöleni sunacak.